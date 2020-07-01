عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية.

رام الله - دنيا الوطنوذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، ودخلوا من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، بالتزامن مع منع قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين والمواطنين المقدسيين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للمسجد.وتواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وبدعوات من جماعة "الهيكل" المزعوم، والجماعات الاستيطانية المتطرفة، وبدعم من سلطات الاحتلال، التي توفر الأمن والحماية لهم.