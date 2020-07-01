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حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل

حمد بن جاسم: بعض وسائل الإعلام العربية أصبحت أبواقًا تُحارب الإسلام وتناصر إسرائيل
حمد بن جاسم آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، حال الإعلام العربي في الوقت الراهن، بالمتردي والذي يُرثى له.

وأضاف بن جاسم عبر صفحته بموقع (تويتر): "حال أغلب الإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي يرثى له، فجمهوره يدرك التردي الذي آل إليه، ويستطيع أن يفند ويدحض ما يبثه هذا الإعلام، لأنه يدرك أن الإعلام في معظم الدول العربية، ينطق بما تفرضه الحكومة، وبما تمليه من توجهات حيال الأحداث في العالم العربي، وفي العالم كله".

وذكر، أن "الحال هبط إلى ما دون مستوى القاع، فأخذت الحكومات تجيّش جيوش الذباب الإلكتروني، وتطلق لها العنان، لتغرد بكل كذب ومنكر وتزوير للواقع، أقول ذلك وأنا أتألم لوضع الإعلام العربي، الذي لا يخلو من الشرفاء".

وذكر بن جاسم: "تحت طائلة إرهاب الحكومات والقوانين التعسفية، قيّدت الحرية المسؤولة للإعلام، التي تبتغي الإصلاح والتطوير دون فوضى، وأصبحت وسائل الإعلام العربية أبواقاً تحارب الإسلام، وتناصر إسرائيل، وهي تصادر الأراضي الفلسطينية، وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "لا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية، وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق، يناصرون الطرف المعتدي، وفي ظل هذا الوضع، لا يلوح في الأفق أي بادرة لسلام جدّي، لأن إسرائيل لا ترى أن هناك داعياً لمثل هذا السلام، وأن العرب (في المخلاة)!".



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