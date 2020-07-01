الصحة: تسجيل 280 إصابة جديدة بـ (كورونا).. وهذه الحالة الصحية للمصابين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظات الضفة الغربية.



وأضافت الصحة في التحديث الصباحي الصادر عنها، حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات الـ 280 موزعه كالتالي: 199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة أريحا، 4 إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة.



وكشفت الوزارة عن تسجيل 9 حالات تعافٍ لمرضى مصابين بالفيروس في الظاهرية بمحافظة الخليل.



وحول الحالة الصحية للمصابين، أوضحت الصحة وجود 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، ووضعها حرج.



وبذلك يكون العدد الإجمالي لإصابات (كورونا) في فلسطين 3045، وعدد الحالات النشطة 2400، وعدد حالات التعافي 634، وعدد حالات الوفاة: 11.