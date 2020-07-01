الجهاد الإسلامي: آن الأوان أن نخلع من رؤوسنا أوهام السلام والتعايش مع العدو الإسرائيلي



وقال شهاب: "لن نتخلى كشعب فلسطيني حر عن أية ذرة من تراب فلسطين الطاهر، ونحن كمقاومة فلسطينية، لن نتنازل ولن نستسلم ولن نتخلى عن حبة تراب واحدة من أرض فلسطين، وهذا عهد علينا حتى النصر والتحرير".



ودعا شهاب، في يوم الغضب، أن يكون يوم مواجهة شاملة في كل ركن يتواجد فيه العدو الصهيوني، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني استثمر الوقت منذ أكثر من ربع قرن؛ ليقوم بما يقوم به اليوم من أطماع في أرضنا ومقدساتنا.



وأضاف شهاب:" آن الأوان، أن نخلع من رؤوسنا أوهام السلام والتعايش مع العدو الصهيوني، ويجب أن نتكاتف سوية؛ لنضرب بيد من حديد ضد العدو الصهيوني الغاصب".



وأكد شهاب، على أنه حتى لو أوقف العدو خطته الشيطانية بالضم والسرقة، لا ينبغي أن يكون هذا سبب لعودة التفاوض والتسوية مع العدو، لأن ما نقوم به كمقاومة ليس ردة فعل، بل هو استراتيجية وطنية؛ لاستئصال جذور الكيان الباطل والغاصب من أرضنا المباركة والمقدسة فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأكد داوود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية لها الحق المطلق باستخدام كل ما تشاء؛ لمواجهة العدو، وفي أي وقت تشاء، وبأي شكل تشاؤه.وشدد شهاب في تصريح عبر وكالة (فلسطين اليوم) التابعة للحركة، أن المقاومة لها الحق المطلق باستخدام كل ما تشاء لمواجهة العدو، وفي أي وقت تشاء، وبأي شكل تشاؤه، وكلنا فخر بمقاومتنا، ومراكمتها للقوة، وإعدادها المستمر للقيام بالواجب في أي لحظة من اللحظات، بوجه العدو، وكلنا ثقة بجهودهم في الضفة وغزة وكل الميادين.