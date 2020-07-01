الإعلام الإسرائيلي ينفي إطلاق (حماس) لصواريخ تجريبية ليلاً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي، لم يرصد إطلاق أي صواريخ تجريبية من قطاع غزة خلال الليل، وذلك على عكس التقارير، التي صدرت من القطاع.



وزعم موقع (حدشوت يسرائيل) الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن حركة حماس، أطلقت 24 صاروخاً تجريبياً تجاه البحر، خلال الليل.



وكثفت المقاومة في غزة من إطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر، خلال الأيام الماضية في إطار تطويرها لقدراتها العسكرية.



وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، توعد في كلمة مصورة، حكومة نتنياهو "بعض أصابع الندم" إن طبقت قرار الضم لأراضٍ بالضفة الغربية، معتبراً هذا القرار بمثابة إعلان حرب.