مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر 6/2020.
وأفادت مالية غزة، عبر صفحتها الرسمية، صرف رواتب المتقاعدين عن شهر 6/2020 وذلك غداً الخميس 02/07/2020 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر 6/2020.
وأفادت مالية غزة، عبر صفحتها الرسمية، صرف رواتب المتقاعدين عن شهر 6/2020 وذلك غداً الخميس 02/07/2020 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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