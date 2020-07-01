مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بقطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر 6/2020.



وأفادت مالية غزة، عبر صفحتها الرسمية، صرف رواتب المتقاعدين عن شهر 6/2020 وذلك غداً الخميس 02/07/2020 في كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.