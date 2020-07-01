شؤون فلسطينية

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية اشتعال الأوضاع في الضفة وغزة

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية اشتعال الأوضاع في الضفة وغزة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي، لا زال يتجنب في الوقت الراهن، تعزيز قواته العسكرية بالضفة الغربية على الرغم من وصول تاريخ 1 يوليو.

ووفقاً للصحيفة، فإن امتناع الجيش عن تعزيز قواته في الضفة الغربية، لم يتمخض على إطلاع المستوى السياسي، الجيش الإسرائيلي على مخططاته المقبلة، بل على العكس، فرئيس الوزراء، لم يُطلع بعد الجهات الأمنية، بما في ذلك الجيش والشاباك والشرطة عن نواياه الدقيقة، فيما يتعلق بخطة الضم.

وأفادت مصادر مطلعة، أن سبب امتناع الجيش عن تعزيز قواته في الضفة على الرغم من حالة التوتر الأمني الكبيرة، في ضوء نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، يرجع إلى أن الهدوء النسبي، يسود المنطقة، والقوات المنتشرة حالياً في الضفة كافية للتعامل مع الوضع الأمني. 

ومن بين الأسباب التي تدفع الجيش إلى عدم الإسراع في زج قواته بالضفة الغربية، الخوف من أن يؤدي تعزيز القوات بشكل كبير إلى زيادة الاحتكاك والمواجهات مع الفلسطينيين، الأمر الذي قد يخلق في حد ذاته ديناميكية، تؤدي إلى التصعيد. 


ومع ذلك، يستعد الجيش منذ الأشهر الأخيرة بشكل مكثف؛ لسيناريو اشتعال الأوضاع في مناطق الضفة الغربية، حيث أجرت فرقة الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة، سلسلة من المناورات التدريبية في جميع مدن الضفة؛ لزيادة الجهوزية للتعامل مع أي سيناريو محتمل. 

وأشارت المصادر إلى أن مصدر القلق الرئيسي لدى المنظومة الأمنية، ينبع من "الديناميكيات السلبية" التي قد تنشأ على الأرض بمجرد الإعلان عن الضم، وذلك بسبب خطوات السلطة الفلسطينية الأخيرة، التي تمثلت بقطع الاتصالات مع إسرائيل الشهر الماضي، وعدم دفع رواتب موظفيها، بهدف توليد "ضغط شعبي" قد يتحول إلى "مقاومة حقيقية" لخطة الضم المتوقعة. 

أما بخصوص الخطوات، التي من المتوقع أن تتخذها (حماس) في قطاع غزة، رداً على خطة الضم، أوضحت المصادر، بأنها قد تحاول تنفيذ عمليات بالضفة الغربية، وإعادة مسيرات العودة على الجدار الحدودي، وإطلاق البالونات الحارقة. 

ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن فترة تدهور الوضع الأمني المتوقعة في المناطق الفلسطينية، ستبدأ من لحظة إعلان الضم حتى مدة 4- 3 أشهر تقريباً، الأمر الذي سيتطلب من الجيش الإسرائيلي، أن يكون في حالة تأهب قصوى في جبهة معينة على حساب الجبهات الأخرى، إلى حين عودة الهدوء النسبي.

أخبار ذات صلة

الصحة: تسجيل 280 إصابة جديدة بـ (كورونا).. وهذه الحالة الصحية للمصابين

الصحة: تسجيل 280 إصابة جديدة بـ (كورونا).. وهذه الحالة الصحية للمصابين

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

وفاة فتى (17 عاماً) غرقاً في بحر النصيرات وسط قطاع غزة

وفاة فتى (17 عاماً) غرقاً في بحر النصيرات وسط قطاع غزة

الإعلام الإسرائيلي ينفي إطلاق (حماس) لصواريخ تجريبية ليلاً

الإعلام الإسرائيلي ينفي إطلاق (حماس) لصواريخ تجريبية ليلاً

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو

أمان يوصي بضرورة إصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

أمان يوصي بضرورة إصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

مزهر: ندعو لإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح

مزهر: ندعو لإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح

مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم

مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

أمان يوصي بضرورة إصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

أمان يوصي بضرورة إصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم

مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم

الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر وبركساً في العيسوية بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر وبركساً في العيسوية بالقدس المحتلة

الإسلامية المسيحية تُشيد بموقف الكنائس الأمريكية الرافض لمخطط الضم

الإسلامية المسيحية تُشيد بموقف الكنائس الأمريكية الرافض لمخطط الضم

موعد تطبيق خطة الضم تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح الأربعاء

موعد تطبيق خطة الضم تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح الأربعاء

الاحتلال يعتقل عشرة مقدسيين

الاحتلال يعتقل عشرة مقدسيين

دعا إلى التحرك رفضاً لمشاريع الاحتلال.. هنية يبعث رسالة للحملة العالمية للعودة

دعا إلى التحرك رفضاً لمشاريع الاحتلال.. هنية يبعث رسالة للحملة العالمية للعودة

منوعات

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

عربي

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

جيش هذه الدولة العربية يتوقف عن تقديم اللحوم لجنوده

جيش هذه الدولة العربية يتوقف عن تقديم اللحوم لجنوده

مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)