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دولي

وزير الجيش الإسرائيلي: مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل غير معنيين أساساً بالضم

وزير الجيش الإسرائيلي: مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل غير معنيين أساساً بالضم
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تطرق وزير الجيش، رئيس الوزراء البديل في مقابلة حصرية مع موقع (يديعوت) إلى خطة الضم، موضحاً بأن أكثر من مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل بسبب (كورونا) لا يهتمون إطلاقاً بخطة الضم.

ووفقاً للموقع، أوضح غانتس، أن برنامج ترامب هو الإطار الأمني ​​السياسي الصحيح، الذي نحتاج إلى إنضاجه وتعزيزه من قبل إسرائيل، يجب أن يتم ذلك بشكل صحيح في جلب أكبر عدد ممكن من الشركاء من دول المنطقة إلى جانب الدعم الدولي.

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