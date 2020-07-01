مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، تصويت البرلمان الهولندي، على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي، يعتبر خطة الضم الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي، ويطالب الحكومة الهولندية، والاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات عقابية ضد "إسرائيل" في حال أقدمت على تنفيذ مخطط الضم، خطوة متقدمة في إطار سياسة الردع، وتطبيق الخطوات العملية ذات الأثر الفعال ضد الاحتلال.



وتابع: إن العمل متواصل مع كافة الأحزاب والبرلمانات في العالم، من أجل بناء جبهة دولية، تكون قادرة على مواجهة الضم، مشير إلى أن قرار البرلمان الهولندي تاريخي، وبمثابة دعوة واضحة وصريحة؛ لتأييد الحقوق الشرعية لشعبنا، في مواجهة قرارات (الأبرتهايد) العنصرية الإسرائيلية، المدعومة من إدارة ترامب.



وأوضح، وإذ نثمن الموقف الهولندي، ونرى به نمودجاً دولياً للرد على إجراءات الاحتلال، نعبر عن الامتنان العميق للأحزاب الهولندية، التي صوتت لصالح القرار الذي قدمه الحزب الاشتراكي مع حزب الخضر وحزب العمل، وبتأييد من الحزب الاشتراكي الليبرالي د-66، وكذلك حزب البيئة والمستقلين وخاصة الحزب الديمقراطي المسيحي.



كما ثمن جهود ممثلية دولة فلسطين في هولندا، وجهود السفيرة روان سليمان، وطاقم السفارة، الذي تابع هذه الجهود من خلال علاقاته الواسعة والمتميزة مع الأحزاب الهولندية.



وقال نتواصل مع كافة الأحزاب الاشتراكية، من خلال الاشتراكية الدولية؛ لبناء أوسع حملة دولية، بإطار اتخاذها إجراءات عملية ضد عملية الضم.