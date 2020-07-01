شؤون فلسطينية

مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم

مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، تصويت البرلمان الهولندي، على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي، يعتبر خطة الضم الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي، ويطالب الحكومة الهولندية، والاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات عقابية ضد "إسرائيل" في حال أقدمت على تنفيذ مخطط الضم، خطوة متقدمة في إطار سياسة الردع، وتطبيق الخطوات العملية ذات الأثر الفعال ضد الاحتلال.

وتابع: إن العمل متواصل مع كافة الأحزاب والبرلمانات في العالم، من أجل بناء جبهة دولية، تكون قادرة على مواجهة الضم، مشير إلى أن قرار البرلمان الهولندي تاريخي، وبمثابة دعوة واضحة وصريحة؛ لتأييد الحقوق الشرعية لشعبنا، في مواجهة قرارات (الأبرتهايد)  العنصرية الإسرائيلية، المدعومة من إدارة ترامب.

وأوضح، وإذ نثمن الموقف الهولندي، ونرى به نمودجاً دولياً للرد على إجراءات الاحتلال، نعبر عن الامتنان العميق للأحزاب الهولندية، التي صوتت لصالح القرار الذي قدمه الحزب الاشتراكي مع حزب الخضر وحزب العمل، وبتأييد من الحزب الاشتراكي الليبرالي د-66، وكذلك حزب البيئة والمستقلين وخاصة الحزب الديمقراطي المسيحي.

كما ثمن جهود ممثلية دولة فلسطين في هولندا، وجهود السفيرة روان سليمان، وطاقم السفارة، الذي تابع هذه الجهود من خلال علاقاته الواسعة والمتميزة مع الأحزاب الهولندية.

وقال نتواصل مع كافة الأحزاب الاشتراكية، من خلال الاشتراكية الدولية؛ لبناء أوسع حملة دولية، بإطار اتخاذها إجراءات عملية ضد عملية الضم.

أخبار ذات صلة

الصحة: تسجيل 280 إصابة جديدة بـ (كورونا).. وهذه الحالة الصحية للمصابين

الصحة: تسجيل 280 إصابة جديدة بـ (كورونا).. وهذه الحالة الصحية للمصابين

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

وفاة فتى (17 عاماً) غرقاً في بحر النصيرات وسط قطاع غزة

وفاة فتى (17 عاماً) غرقاً في بحر النصيرات وسط قطاع غزة

الإعلام الإسرائيلي ينفي إطلاق (حماس) لصواريخ تجريبية ليلاً

الإعلام الإسرائيلي ينفي إطلاق (حماس) لصواريخ تجريبية ليلاً

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية اشتعال الأوضاع في الضفة وغزة

هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية اشتعال الأوضاع في الضفة وغزة

أمان يوصي بضرورة إصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

أمان يوصي بضرورة إصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

مزهر: ندعو لإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح

مزهر: ندعو لإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

المطران حنا: ندق ناقوس الخطر مجدداً فعقارات باب الخليل الأرثوذكسية بخطر شديد

أمان يوصي بضرورة إصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

أمان يوصي بضرورة إصدار سياسة واضحة وحاسمة توقف التعيينات والترقيات

مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم

مجدلاني: قرار البرلمان الهولندي يشكل نموذجاً دولياً للرد العملي على خطة الضم

الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر وبركساً في العيسوية بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر وبركساً في العيسوية بالقدس المحتلة

الإسلامية المسيحية تُشيد بموقف الكنائس الأمريكية الرافض لمخطط الضم

الإسلامية المسيحية تُشيد بموقف الكنائس الأمريكية الرافض لمخطط الضم

موعد تطبيق خطة الضم تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح الأربعاء

موعد تطبيق خطة الضم تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح الأربعاء

الاحتلال يعتقل عشرة مقدسيين

الاحتلال يعتقل عشرة مقدسيين

دعا إلى التحرك رفضاً لمشاريع الاحتلال.. هنية يبعث رسالة للحملة العالمية للعودة

دعا إلى التحرك رفضاً لمشاريع الاحتلال.. هنية يبعث رسالة للحملة العالمية للعودة

منوعات

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

هل لـ&#34;الجن&#34; علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

هل لـ"الجن" علاقة بانتحار سوشانت سينغ راجبوت؟

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر بمايوه قطعة واحدة

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

النيابة تصدم سما المصري بفيديوهات فاضحة جديدة وهذا تبريرها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

صورة لياسمين صبري تثير الشكوك حول حملها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

عربي

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

جيش هذه الدولة العربية يتوقف عن تقديم اللحوم لجنوده

جيش هذه الدولة العربية يتوقف عن تقديم اللحوم لجنوده

مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)