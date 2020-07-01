الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر وبركساً في العيسوية بالقدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً في حي دير السنة في جبل المكبر، جنوب شرق القدس.





وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، هدمت منزلاً لعائلة ياسين زعاترة في حي دير السنة في جبل المكبر.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت، أن قوات الاحتلال، هدمت بركساً سكنياً لعائلة أبو طير ببلدة العيسوية شمال شرق القدس.يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت خلال أيار/ مايو المنصرم 59 منشأة، شملت 15 منزلاً، من بينها خمسة منازل قام أصحابها بهدمها ذاتياً، تجنباً لدفع غرامات مالية ضخمة، في بلدات سلوان، وجبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.