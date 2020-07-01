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العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا

العراق: الأوضاع الحالية في سوريا تهدد أمننا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن استمرار الأوضاع الحالية في سوريا، يشكل "تهديداً خطيراً" على أمن العراق.

ووفق بيان الخارجية العراقية، أكد حسين أثناء مشاركته، عبر الفيديو، في مؤتمر بروكسل الرابع، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، "أن العراق يدعم الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويدعم عودتها إلى المنظومة العربية".

وأوضح الوزير العراقي، أن الحل السياسي هو الضمان الوحيد لإيقاف معاناة الشعب السوري، وضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية كافة من دون التمييز بين تنظيم إرهابي وآخر، وعلى رأسها تنظيم الدولة، وفكره.

وأشار الوزير حسين إلى أن "العقوبات والإجراءات المفروضة على سوريا، أثرت بشكل كبير في الشعب السوري، وفي أوضاع الإغاثة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة بشكل خاص في ظل جائحة (كورونا).

وأكد حسين، "أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، ولاسيما العراق، إذ يستضيف 260 ألف لاجئ، خصوصاً في الظرف الحالي".

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