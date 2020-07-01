مسؤول ليبي: أردوغان يسعى لاستثمار ما حققه بطرابلس للوصول إلى الهلال النفطي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على استغلال ما حققه في طرابلس؛ للسيطرة على الهلال النفطي.



ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) فقد قال المسماري: إن "أردوغان يريد أن يستثمر ما حققه من طرابلس من أجل الوصول إلى الهلال النفطي، لذلك يرفض رفضاً تاماً وقف إطلاق النار".



وأوضح أن "أوامر التقدم إلى سرت، هي أوامر تركية، وليست أوامر حكومة الوفاق، مضيفاً أن الأتراك لديهم هدف، والهدف هو الوصول إلى منطقة الحقول والآبار والموانئ النفطية، وهي منطقة خليج سدرة، وبالتحديد منطقة خليج سدرة 40 كيلومتر غرب مدينة جداد".



وذكر المسماري، أن "الأركان العامة للجيش، أرسلت مجموعة من إدارة العمليات الخاصة من الصاعقة، لتطعيم بعض الوحدات في حرس المنشآت النفطية، لتأمين منطقة خليج سدرة، وخطوط البترول التي تمتد في الصحراء 800 كيلومتر"، مشيراً إلى أن هذه الحقول شاسعة تحتاج إلى تأمين، وتحتاج إلى قدرات عسكرية كبيرة.



وشدد المسماري على الطابع الوطني للجيش الليبي، قائلاً: "إن الجيش الليبي كله من الليبيين ومن القبائل الليبية، وهذا أمر مفروغ منه".