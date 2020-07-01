الإسلامية المسيحية تُشيد بموقف الكنائس الأمريكية الرافض لمخطط الضم

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء الموافق 1/7/2020م، بموقف الكنائس الأميركية الرافض لمخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القائم على ضم أجزاء من الضفة الغربية.



وأكدت الهيئة على ما جاء في بيان "لجنة القدس" وهي تحالف لممثلين عن عدة كنائس أميركية مقرها مدينة لوس أنجلوس، والتي قامت بجمع توقيع نحو 200 ألف أمريكي، مطالبةً اعضاء الكونغرس باتخاذ موقف قوي وواضح ضد ضم إسرائيل للمستوطنات غير القانونية، ومعظم أو كل منطقة (ج) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ومن جهته، أشار الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى إلى أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس المحتلة، يعد خرقاً للقانون الدولي، والمواثيق الدولية، والقانون الدولي الإنساني في الحرب والسلم، وكذلك خرقاً لحقوق الإنسان، المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.



وحذرت الهيئة في بيانها من استمرار صمت العالم بدوله ومؤسساته على الانتهاكات الإسرائيلية الجسمية، والتي يتمثل آخرها بمخطط الضم، مؤكدةً أن المخططات التهويدية الإسرائيلية، ستحول دون تحقيق سلام شامل وعادل.



يشار إلى أن حملة الكنائس، تتزامن مع تكثيف الضغوط الداخلية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتدخل وثني حكومة إسرائيل عن نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، بعد أن وقع 189عضو كونغرس على رسالة، تطالب بوقف الضم، فيما وقعت 129 مؤسسة على رسالة مشابهة، بينما يتم جمع تواقيع من أعضاء كونغرس تهدد بفرض عقوبات مالية على إسرائيل إن نفذت نوايا الضم.