الأمم المتحدة: فرار 10 آلاف شخص من عمليات الجيش في ميانمار

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص، فروا من ديارهم في ولاية راخين في ميانمار، بعد قتال عنيف بين القوات الحكومية والمتمردين العرقيين الأسبوع الماضي.



وقالت ميشيل باشليه، وفق ما نقلت وكالة (روسيا اليوم): إن 2800 شخص على الأقل، فروا وفقا لتقديرات أولية، لكن العدد الفعلي قد يكون "أكبر بكثير" لأن "نطاق وتأثير" الاشتباكات لم يتضح بالكامل بعد.



وأوضحت خلال مناقشة بخصوص ميانمار، أمام مجلس حقوق الإنسان، أن التقديرات تشير إلى أن "ما يصل إلى 10 آلاف ساكن، فروا بالفعل مع تقدم الجيش، وبدء القتال العنيف".



وعزت وكالات الأمم المتحدة، تقديرات أعداد النازحين إلى "تقارير شركاء محليين ومصادر عامة".