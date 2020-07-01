الأسير كامل عطاطرة من بلدة يعبد يدخل عامه الـ 18 في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير كامل محمود عطاطرة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن الأسير عطاطرة محكوم بالسجن مدى الحياة، وأمضى فترات طويلة في العزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات، وتوفي شقيقه قبل أيام وحرم من وداعه.