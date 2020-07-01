موعد تطبيق خطة الضم تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
يوم الضم، وتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أشكنازي عن عدم تطبيق الضم اليوم، وإطلاق الصواريخ التحذيرية من قطاع غزة، والكشف عن الخرائط الإسرائيلية البديلة، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.
القناة 13 الإسرائيلية:
يوم الضم، وتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أشكنازي عن عدم تطبيق الضم اليوم، وإطلاق الصواريخ التحذيرية من قطاع غزة، والكشف عن الخرائط الإسرائيلية البديلة، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.
القناة 13 الإسرائيلية:
- الموعد المحدد للضم هو اليوم، ومن المتوقع أن تتفاقم الخلافات بين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل غانتس.
- يوم الغضب: من المتوقع أن تجري (حماس) اليوم تظاهرات بغزة رفضاً للضم، والجيش يستعد لإطلاق الصواريخ.
القناة 12 الإسرائيلية:
- يوم الغضب: من المتوقع أن تجري (حماس) اليوم تظاهرات بغزة رفضاً للضم، والجيش يستعد لإطلاق الصواريخ.
القناة 12 الإسرائيلية:
- وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي: أعتقد أنه لن يكون اليوم أي شيء بالنسبة للضم، ولن يتم التطبيق اليوم.
- إسرائيل قدمت للإدارة الأمريكية خرائط للضمن بديلة عن تلك التي جاءت في إطار الخطة الأمريكية (صفقة القرن).
القناة11 الإسرائيلية:
القناة11 الإسرائيلية:
كان: خبير إسرائيلي: الخرائط الأمريكية، وضعت للحفاظ على المصالح الأمنية، والخرائط الإسرائيلية جاءت؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية.
- المراسل جال بيرجير: "يبدو أن تصريح الناطق باسم الذراع العسكري لحركة (حماس)، أبو عبيدة، أوقف الضم".
القناة 7 الإسرائيلية:
القناة 7 الإسرائيلية:
- المداولات مع الأمريكيين بشأن الضم ما زالت مستمرة، رغم دخول شهر تموز/ يوليو، الذي من المفترض أن يتم فيه الضم.
- تقارير فلسطينية: الذراع العسكري لحركة (حماس)، أطلقت صباح اليوم، 20 صاروخاً تجريباً، تجاه البحر.
هآرتس:
هآرتس:
- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد إلى 25,244 إصابة، والوفيات 320 حالة.
- عاموس هرائيل: إسرائيل تعاني من أزمة قيادة، وقد تتدهور الأوضاع الصحية، وتصل إلى عدد كبير من الوفيات.
يديعوت:
يديعوت:
- الأذرع العسكرية للفصائل بغزة، تطلق رشقة صاروخية تجاه البحر، في إشارة تحذيرية إلى إسرائيل حول الضم.
- بعد زيادة عدد الإصابات، وزارة الصحة الإسرائيلية، تدرس نقل صلاحيات ملف (كورونا)، إلى وزارة الجيش.
معاريف:
معاريف:
- عضو الكنيست عن (ليكود) آفي ديختير: اقترح على رئيس الوزراء نتنياهو، تطبيق الضم اليوم بالضفة الغربية.
- (كورونا) في الجيش: حتى اليوم هناك 239 إصابة بـ (كورونا) في صفوف الجنود، و4604 جنود بالعزل الصحي.
والا الإسرائيلية:
والا الإسرائيلية:
- المراسل العسكري أمير بوخبوط: الجيش الإسرائيلي، ينفى معرفته بإطلاق صواريخ تحذيرية من قطاع غزة.
- (كورونا) في العالم: بلغت حصيلة المصابين بالفيروس 10,586,591 إصابة، والوفيات 513,929 حالة.
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