موعد تطبيق خطة الضم تتصدر الصحف الإسرائيلية صباح الأربعاء

- الموعد المحدد للضم هو اليوم، ومن المتوقع أن تتفاقم الخلافات بين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل غانتس.



- يوم الغضب: من المتوقع أن تجري (حماس) اليوم تظاهرات بغزة رفضاً للضم، والجيش يستعد لإطلاق الصواريخ.



القناة 12 الإسرائيلية:





- وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي: أعتقد أنه لن يكون اليوم أي شيء بالنسبة للضم، ولن يتم التطبيق اليوم.





- إسرائيل قدمت للإدارة الأمريكية خرائط للضمن بديلة عن تلك التي جاءت في إطار الخطة الأمريكية (صفقة القرن).



القناة11 الإسرائيلية:





كان: خبير إسرائيلي: الخرائط الأمريكية، وضعت للحفاظ على المصالح الأمنية، والخرائط الإسرائيلية جاءت؛ لمنع إقامة دولة فلسطينية.





- المراسل جال بيرجير: "يبدو أن تصريح الناطق باسم الذراع العسكري لحركة (حماس)، أبو عبيدة، أوقف الضم".



القناة 7 الإسرائيلية:





- المداولات مع الأمريكيين بشأن الضم ما زالت مستمرة، رغم دخول شهر تموز/ يوليو، الذي من المفترض أن يتم فيه الضم.





- ‫تقارير فلسطينية: الذراع العسكري لحركة (حماس)، أطلقت صباح اليوم، 20 صاروخاً تجريباً، تجاه البحر.



هآرتس:





- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد إلى 25,244 إصابة، والوفيات 320 حالة.





- عاموس هرائيل: إسرائيل تعاني من أزمة قيادة، وقد تتدهور الأوضاع الصحية، وتصل إلى عدد كبير من الوفيات.



يديعوت:





- الأذرع العسكرية للفصائل بغزة، تطلق رشقة صاروخية تجاه البحر، في إشارة تحذيرية إلى إسرائيل حول الضم.





- بعد زيادة عدد الإصابات، وزارة الصحة الإسرائيلية، تدرس نقل صلاحيات ملف (كورونا)، إلى وزارة الجيش.



معاريف:





- عضو الكنيست عن (ليكود) آفي ديختير: اقترح على رئيس الوزراء نتنياهو، تطبيق الضم اليوم بالضفة الغربية.





- (كورونا) في الجيش: حتى اليوم هناك 239 إصابة بـ (كورونا) في صفوف الجنود، و4604 جنود بالعزل الصحي.



والا الإسرائيلية:





- المراسل العسكري أمير بوخبوط: الجيش الإسرائيلي، ينفى معرفته بإطلاق صواريخ تحذيرية من قطاع غزة.





- (كورونا) في العالم: بلغت حصيلة المصابين بالفيروس 10,586,591 إصابة، والوفيات 513,929 حالة.