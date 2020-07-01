الاتحاد الأوروبي يستثني أمريكا من قائمة البلدان الآمنة للسفر

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رام الله - دنيا الوطن

رفع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة من قائمته المبدئية "للدول الآمنة" التي سيسمح باستقبال وافدين منها في رحلات غير ضرورية اعتباراً من اليوم الأربعاء.



وأكد المجلس الأوروبي في بيان نشرته وكالة (رويترز) أن التكتل المؤلف من 27 بلداً، وافق يوم الثلاثاء بالأغلبية على استقبال رحلات الترفيه والعمل من 14 بلداً خارج حدوده.



وأشار المجلس إلى أن الدول هي الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.



ووافق المجلس أيضاً بشكل مشروط على استقبال رحلات من الصين، وذلك في حال موافقة السلطات الصينية على استقبال زوار من الاتحاد الأوروبي، والمعاملة بالمثل كشرط لإدراج أي بلد في القائمة.