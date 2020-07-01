حماس: غزة كما الضفة ستكون حاضرة في ميدان المواجهة وستسقط رهان العدو

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الأربعاء: إن مسيرات اليوم، بمثابة يوم غضب حقيقي؛ لمواجهة قرار الضم الاستعماري و(صفقة القرن)، وغزة كما الضفة، ستكون حاضرة في ميدان المواجهة، وهي جزء أصيل في مقاومة المخطط الإسرائيلي، وستسقط رهان العدو على تجزئة الوطن.



وأضاف قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن جميع القوى والفصائل الفلسطينية، حاضرة وموحدة في الميدان؛ لمواجهة مخطط الضم الاستعماري.



وطالب الناطق باسم (حماس)، بتوحيد الجهد الفلسطيني، ويجب أن تكون هناك حالة وحدة متكاملة، ليس فقط في غزة، بل ينسحب على جميع الساحات؛ لمواجهة مخطط الضم، خاصة في الضفة الغربية.



وأردف: على قيادة السلطة، أن تبادر للدعوة إلى عقد الإطار القيادي الموحد، والذي هو مطلب الفصائل، والقوى الفلسطينية كافة.