الشعبية تدعو للتحركات الميدانية المحلية في ظل محاولات العدو تقسيم وإغلاق الضفة

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جماهير شعبنا في عموم الضفة المحتلة، إلى تنظيم تحركات ميدانية محلية في ظل محاولات العدو الصهيوني، تقسيم وإغلاق الضفة، وتحويلها إلى كانتونات مقطعة الأوصال، لقطع الطريق على أية فعاليات جماهيرية ضاغطة ضد مخطط الضم.



وأكدت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الرد على قيام الاحتلال بتحويل الضفة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتعزيزها بشن حملة اعتقالات واسعة، يستدعي ضرورة تنظيم مسيرات شعبية عارمة، تخرج في كل قرية ومدينة ومخيم، وتتوجه جميعها إلى مواقع التماس، وتخوض اشتباكاً مفتوحاً مع جنود الاحتلال لا يجب اقتصاره على هذا اليوم، بل يتحول إلى أيام غضب، وصولاً إلى انتفاضة شعبية عارمة.



ودعت الجبهة جماهير شعبنا على المشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات رام الله وبيت لحم والداخل المحتل وقطاع غزة والشتات، رفضاً للمشاريع التصفوية، وفي مقدمتها مخطط الضم.