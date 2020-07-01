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دولي

ترامب يُهدد باستخدام "فيتو" على مشروع إعادة تسمية القواعد العسكرية

ترامب يُهدد باستخدام "فيتو" على مشروع إعادة تسمية القواعد العسكرية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيستخدم حق النقض (قيتو) ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية، الذي نص على إعادة تسمية القواعد العسكرية، التي سميت بأسماء جنرالات العبيد الجنوبيين.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، قال ترامب: "سأستخدم حق النقض ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع إذا تضمن تعديل إليزابيث بوكاهونتاس وارين.. والذي سيؤدي إلى إعادة تسمية (وأشياء أخرى سيئة)، لفورت براغ، وفورت روبرت إدوارد لي، والعديد من العسكريين الآخرين، القواعد التي ربحنا منها حربين عالميتين".

يشار إلى أن لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، كانت قد وافقت على ميزانية لوزارة الدفاع تبلغ 740 مليار دولار، ولا زال يتعين المصادقة على مشروع الميزانية من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، قبل أن يمر للتصويت عليه في مجلس النواب، وبعد ذلك يتم التوقيع على المشروع من قبل الرئيس دونالد ترامب.


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