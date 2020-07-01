الاحتلال يعتقل عشرة مقدسيين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطناً من عدة أحياء من القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت أحياء الطور وسلوان وبيت حنينا، واعتقلت كلاً من: أحمد أبو الرب، وأكرم سلايمة، ومحمد خليل عميرة، وجواد جودة، وأحمد مهانية، وعلاء أبو الهوى، ووليد الصياد، وإيهاب أبو سبيتان، ورائد الأشهب، ومحمد عبيد.