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دولي

بومبيو: سنرد على هجمات الصين على حريات هونغ كونغ

بومبيو: سنرد على هجمات الصين على حريات هونغ كونغ
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة "ستقف إلى جانب شعب هونغ كونغ" وسترد على "هجمات الصين على حرياته".

وقال بومبيو في بيان له نقلته (روسيا اليوم)، إن "قرار الحزب الشيوعي الصيني، تطبيق تشريعاته القاسية للأمن القومي على هونغ كونغ، يدمر الحكم الذاتي لها"، متهماً الصين بانتهاك شروط الإعلان المشترك بشأن هونغ كونغ الموقع مع بريطانيا عام 1984.

وأضاف: أن "الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف إلى جانب شعب هونغ كونغ المحب للحرية، وسترد على هجمات بكين على حريات التعبير والصحافة والتجمع وعلى سيادة القانون"، مشيراً إلى أن تلك الحريات، ساهمت في ازدهار هونغ كونغ حتى الآن.

واعتبر بومبيو يوم 30 حزيران/ يونيو "يوماً حزيناً" بالنسبة لهونغ كونغ، بعد أن أقر مجلس نواب الشعب الصيني التشريع، حول تطبيق قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلاً" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة، ووقف تصدير المنتجات الدفاعية، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.

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