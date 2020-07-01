تحليق مُكثّف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء غزة



وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت فجر اليوم الأربعاء، عدداً من الصواريخ التجريبية، تجاه البحر من قطاع غزة.



وزعم موقع (حدشوت يسرائيل) الإسرائيلي، أن حركة (حماس) أطلقت 24 صاروخاً تجريبياً تجاه البحر خلال الليل.



وكثفت المقاومة في غزة من إطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر، خلال الأيام الماضية في إطار تطويرها لقدراتها العسكرية.



وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، توعد في كلمة مصورة، حكومة نتنياهو "بعض أصابع الندم" إن طبقت قرار الضم لأراضٍ بالضفة الغربية، معتبراً هذا القرار بمثابة إعلان حرب.



وتسعى حكومة الاحتلال؛ لتنفيذ خطة ضم الأراضي، والتي تقضي بضم 30% من الضفة الغربية، ويشمل ذلك مناطق شرق القدس والأغوار ووسط الضفة، وبين الخليل وبيت لحم.

رام الله - دنيا الوطنتُحلق طائرات استطلاع إسرائيلية، على ارتفاعات منخفضة، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، وحتى ساعات الصباح، بمختلف أجواء مدن ومخيمات قطاع غزة.ويخشى المواطنون في غزة، من أن تشن طائرات الاحتلال غارات استباقية على المواطنين وممتلكاتهم في القطاع.