شؤون فلسطينية

البرغوثي: الخارطة الأمريكية- الإسرائيلية الجديدة إجرامية وتُعمّق منظومة (الأبرتهايد) العنصرية

البرغوثي: الخارطة الأمريكية- الإسرائيلية الجديدة إجرامية وتُعمّق منظومة (الأبرتهايد) العنصرية
مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
وصف د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، الخارطة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة، التي نشرت كتعديل لخارطة (صفقة القرن) بالإجرامية والمخادعة.

وقال: إنها تُعمق تجزئة المناطق الفلسطينية، ونظام الفصل والتمييز العنصري الإسرائيلي، وتوسع مساحة المستعمرات الاستيطانية، وتحول الضفة الغربية إلى 224 جيتوستان عنصري، محاصر بالسيطرة الاستعمارية الإسرائيلية.

وقال: إن هذه الخارطة، وسعت بصورة كبيرة الأراضي المخصصة للمستعمرات الصغيرة على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني.

وحذر البرغوثي من خدعة ما يسمى " بتبادل الأراضي" التي كانت دائماً خطيئة، استخدمت لمنح شرعية للمستعمرات الاستيطانية غير الشرعية، ومن الأحاديث عن العودة للمفاوضات والتي تستخدمها إسرائيل؛ لامتصاص النقمة العالمية الواسعة ضد مخطط الضم، ولمحاولة منع فرض عقوبات على إسرائيل حال إقدامها على ذلك.

وقال البرغوثي: إن إسرائيل وإدارة ترامب، تريد أن تخدع الفلسطينيين، بمبادلة أراضٍ فلسطينية يملكونها، بأراضٍ فلسطينية أخرى يملكونها، والهدف توسيع سيطرة المستعمرين المستوطنين، و تدمير كل إمكانية لقيام دولة فلسطينية حقيقية. 

وأكد البرغوثي على أهمية توحيد النضال الفلسطيني، ليس فقط لإنهاء الاحتلال، بل ولإسقاط نظام (الأبرتهايد) العنصري في كل فلسطين التاريخية.

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