طالع أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة



رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزةبتلو: 40 شيكلاً.الضاني: 45 – 50 شيكلاً.8 – 9 شواكل.1ك = 8.5 – 9 شواكل.صدر: 20 شيكلاً.شيش: 21 شيكلاً.فخد: 11 شيكلاً.دبوس: 12 شيكلاً.جناح: 8 شواكل.كبدة: 15 شيكلاً.1ك = 10 شواكل.صدر: 15 شيكلاً.فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.جناح: 9 شواكل.رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.