طالع أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة
اللحوم
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
أسعار الدجاج:
1ك = 8.5 – 9 شواكل.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 21 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
دبوس: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
أسعار الحبش:
1ك = 10 شواكل.
صدر: 15 شيكلاً.
فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.
فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.
رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.
جاءت أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة
اللحوم
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
أسعار طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
أسعار الدجاج:
1ك = 8.5 – 9 شواكل.
صدر: 20 شيكلاً.
شيش: 21 شيكلاً.
فخد: 11 شيكلاً.
دبوس: 12 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
أسعار الحبش:
1ك = 10 شواكل.
صدر: 15 شيكلاً.
فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.
فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.
رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.
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