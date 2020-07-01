طالع أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

جاءت أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء على النحو التالي:





أسعار الخضار:





خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.

خيار حمامات: 8 – 10 ك = 10 شواكل.

بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شواكل.

بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل

بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شواكل.

بامية بلدية: 8 – 10 شواكل.

بامية مصرية: 5 – 6 شواكل.

ملوخية: 1 ك = 2 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شواكل.

بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.

باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.

كوسا: 8 – 10 ك = 10 شواكل.

فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.

لوبياء: 1ك = 4 شواكل.

دوالي: 1ك = 8 شواكل.

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.

فقوس: 7 ك = 10 شواكل.

فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شواكل.

الجزر: 1ك = 2 شيكل

تومة (وقية): 3 شواكل.





أسعار الفواكه:





سانتروزة: 1ك = 4 شواكل.

بطيخ: 1 شيكل

شمام: 8 ك = 10 شواكل.

موز: 1 ك = 3 شواكل.

3.5 ك = 10 شواكل.

تفاح أمريكي: 8 شواكل.

تفاح: 6 شواكل.

عنب: 1ك = 4 – 5 شواكل.

كرز (وقية): 4 شواكل.

خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شواكل.

خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شواكل.

مشمش: 1ك = 6 شواكل.

أجاص: 6 شواكل.

مانجا شيلي: 6 – 8 شواكل.

كيوي: 1 ك = 5 شواكل.

الذرة: 12 – 14 كوزاً = 10 شواكل.

رام الله - دنيا الوطن