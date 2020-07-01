طالع أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضار والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء على النحو التالي:
أسعار الخضار:
خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
بندورة كدار: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
بطاطا بلدية: 1 ك = 2 شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 3 شواكل.
بامية بلدية: 8 – 10 شواكل.
بامية مصرية: 5 – 6 شواكل.
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
باذنجان بلدي: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
كوسا: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
لوبياء: 1ك = 4 شواكل.
دوالي: 1ك = 8 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شواكل.
فقوس: 7 ك = 10 شواكل.
فقوس كبير: 1ك = 1 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 3 شواكل.
أسعار الفواكه:
سانتروزة: 1ك = 4 شواكل.
بطيخ: 1 شيكل
شمام: 8 ك = 10 شواكل.
موز: 1 ك = 3 شواكل.
3.5 ك = 10 شواكل.
تفاح أمريكي: 8 شواكل.
تفاح: 6 شواكل.
عنب: 1ك = 4 – 5 شواكل.
كرز (وقية): 4 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1 ك = 5 شواكل.
خوخ ملس: 3.5 ك = 10 شواكل.
مشمش: 1ك = 6 شواكل.
أجاص: 6 شواكل.
مانجا شيلي: 6 – 8 شواكل.
كيوي: 1 ك = 5 شواكل.
الذرة: 12 – 14 كوزاً = 10 شواكل.
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