شؤون فلسطينية

خلال 24 ساعة.. أربعة حوادث مرورية نتج عنها إصابتان بقطاع غزة

خلال 24 ساعة.. أربعة حوادث مرورية نتج عنها إصابتان بقطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة المرور بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير، نتج عنها إصابتين، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.  

وطالبت المرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.

وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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