الاتصالات تُوقع اتفاقية تعاون مع البنك الدولي تنعش القطاع التكنولوجي الفلسطيني

ويهدف المشروع إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني في تنمية قدرات الشركات، إلى جانب دعم التحول نحو البحث والتطوير والابتكار وتعزيز النظام البيئي التكنولوجي الشامل في فلسطين، بشكل يضمن مكانة دولة فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات عالمياً، من حيث تصدير التكنولوجيا الفلسطينية، واستقطاب الشركات العالمية؛ لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، تمثل واحدة من ركائز تنويع الاقتصاد الفلسطيني، حيث إن الاستثمار في التقنيات الرقمية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات له فوائد كبيرة، تنعكس على اقتصاد البلاد، من خلال خلق وظائف مرنة للشباب، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وتعزيز القطاع العام، بما في ذلك تحسين تقديم الخدمات الحكومية من خلال التقنيات الرقمية المتكاملة والذكية.



رام الله - دنيا الوطنسعياً لتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة، لكثير من الشباب الفلسطيني في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تم اليوم الثلاثاء الموافق 30 حزيران/ يونيو، توقيع اتفاقية مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف (TechStart) في مقر مكتب رئيس الوزراء، بتمويل من البنك الدولي، والذي سيتم تنفيذه على مدار خمس سنوات، بقيمة 15 مليون دولار، لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.من ناحية أخرى، يرمي المشروع لرفع مستوى مهارات الشباب، وخلق المزيد من فرص العمل ذات الجودة العالية، علاوة على تمكين المرأة في هذا القطاع من خلال وضع سياسات توظيف عادلة في تلك الشركات تمكنها من تبوء مراكز قيادية، حيث توفر الاتفاقية 1000 فرصة من الوظائف التقنية عالية المهارة (50٪ من النساء) و750 فرصة تدريب (50٪ من النساء) أثناء العمل في التقنيات المتخصصة، ودعم 200 شركة فلسطينية تعمل في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم التشبيك بين الشركات الفلسطينية والشركات الدولية.