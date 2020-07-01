الإعلام الإسرائيلي: حماس أطلقت 24 صاروخاً تجريبياً تجاه البحر الليلة

المقاومة بغزة تطلق صواريخ تجاه اسرائيل (أرشيفية)

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر الأربعاء، عدداً من الصواريخ التجريبية تجاه البحر من قطاع غزة.



وزعم موقع (حدشوت يسرائيل) الإسرائيلي أن حركة حماس أطلقت 24 صاروخاً تجريبياً تجاه البحر خلال الليل.



وكثفت المقاومة في غزة من اطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر خلال الأيام الماضية في اطار تطويرها لقدراتها العسكرية.



وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام توعد، في كلمة مصورة، حكومة نتنياهو "بعض أصابع الندم" إن طبقت قرار الضم لأراضٍ بالضفة الغربية، معتبرا هذا القرار بمثابة إعلان حرب.



وتسعى حكومة الاحتلال لتنفيذ خطة ضم الأراضي، والتي تقضي بضم 30% من الضفة الغربية، ويشمل ذلك مناطق شرق القدس والأغوار ووسط الضفة وبين الخليل وبيت لحم.