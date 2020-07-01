قوات الاحتلال تغلق حاجزي قلنديا و"الكونتينر" بشكل مفاجئ

حاجز قلنديا

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل منتصف الليلة، حاجزي قلنديا و"الكونتينر" شمال وجنوب القدس، بشكل مفاجئ.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين المذكورين أمام المواطنين في كلا الاتجاهين، ومنعتهم من المرور عبرهما، دون وضوح الأسباب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت: بأن الاغلاق تسبب بحدوث أزمة سير على حاجز "الكونتينر" الرابط بين محافظتي القدس وبيت لحم.