فلسطين: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع عدد الوفيات لـ 11

وسجلت البلاد منذ صباح أمس 322 إصابة جديدة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات بالفيروس.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، فجر اليوم الأربعاء، بوفاة رجل سبعيني بفيروس (كورونا) المستجد، وهو من بلدة تفوح في محافظة الخليل.وكانت "الصحة" أعلنت مساء أمس الثلاثاء، وفاة سيدة ستينية بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل.وقالت: إن الحالة هي والدة المواطن الأربعيني، الذي أُعلن عن وفاته، في وقت مبكر من عصر الثلاثاء بالفيروس.وكانت الطواقم الطبية والإدارية في المركز الوطني، أقامت صلاة الجنازة على الرجل الأربعيني، الذي توفي عصر الثلاثاء، بفيروس (كورونا) المستجد، ونقلته لمسقط رأسه في مدينة الخليل.وبذلك ترتفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 11 وفاة.وكانت فلسطين، سجلت الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).