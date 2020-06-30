مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت مصر اليوم الثلاثاء، 81 حالة وفاة، و1557 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مجاهد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التي تم شفاؤها ارتفع ليصبح 18460 حالة.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و2953 حالة وفاة





رام الله - دنيا الوطن