شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياَ بوجه عام، وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلة الأربعاء الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس 2020/07/02: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافياَ بوجه عام جافاً وشديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة يوم الجمعة من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار بالمناطق، التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 32-21 36-21 بيت لحم 29-19 32-21 36-21
رام الله والبيرة 28-18 31-20 35-20 طولكرم 30-21 32-22 34-23
نابلس 30-20 33-22 37-22 قلقيلية 30-21 32-22 34-23
جنين 32-22 35-24 38-24 سلفيت 29-19 32-21 36-21
طوباس 32-22 35-24 38-24 روابي 30-20 33-22 37-22
الخليل 28-18 31-20 35-20 غزه 29-22 31-23 33-23
أريحا 38-26 41-28 44-28 خانيونس 29-22 31-23 33-23
الأغوار الشمالية 36-24 39-26 42-26 رفح 30-21 32-22 34-22

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