فتح تنفي تصريحاً منسوباً لحسين الشيخ بشأن رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
نفت حركة فتح، التصريحات المنسوبة لعضو لجنتها المركزية حسين الشيخ، بشأن رواتب الموظفين الحكوميين، والتي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
نفت حركة فتح، التصريحات المنسوبة لعضو لجنتها المركزية حسين الشيخ، بشأن رواتب الموظفين الحكوميين، والتي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الحركة، في تصريح مقتضب: "الخبر الذي يجري تداوله مزور، ولا أساس له من الصحة".
وكانت وسائل إعلامية محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً على لسان الشيخ قال فيه: "من الوقاحة أن البعض يسأل يومياً عن الرواتب، في الوقت الذي نخوض معركة وطنية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس".
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