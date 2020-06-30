فتح تنفي تصريحاً منسوباً لحسين الشيخ بشأن رواتب الموظفين





وقالت الحركة، في تصريح مقتضب: "الخبر الذي يجري تداوله مزور، ولا أساس له من الصحة".





وكانت وسائل إعلامية محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً على لسان الشيخ قال فيه: "من الوقاحة أن البعض يسأل يومياً عن الرواتب، في الوقت الذي نخوض معركة وطنية بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس".









رام الله - دنيا الوطننفت حركة فتح، التصريحات المنسوبة لعضو لجنتها المركزية حسين الشيخ، بشأن رواتب الموظفين الحكوميين، والتي يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.