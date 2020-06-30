شؤون فلسطينية

محافظ بيت لحم يُعلن استمرار إغلاق المحافظة لمواجهة تفشي (كورونا)

محافظ بيت لحم يُعلن استمرار إغلاق المحافظة لمواجهة تفشي (كورونا)
إغلاق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق المحافظة، عن باقي محافظات الوطن، ومنع الدخول أو الخروج منها، باستثناء الطواقم الطبية والحالات الإنسانية، وإدخال وإخراج البضائع والمنتوجات الزراعية فقط.

وقال حميد، في تصريح صحفي: إن هذا يأتي استناداً إلى حالة الطوارئ السارية بقرار الرئيس، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، وبناء على توصيات لجنة الطوارئ العليا في المحافظة، وبموجب الصلاحيات المخولة لنا، وحرصاً على المصلحة والسلامة العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويأتي ذلك، استمراراً للجهود المتواصلة في مواجهة تفشي وباء فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19)، ومن أجل استمرار الجهود للسيطرة على الإصابات المنتشرة في معظم مناطق المحافظة، وفي ظل الالتزام الملحوظ بالساعات الأخيرة من قبل المواطنين، فقد تقرر أن تستمر الإجراءات المتخذة في المحافظة كما هي، وخاصة استمرار إغلاقها عن المحافظات الأخرى، إغلاقاً تاماً، وتعزيز الحواجز العسكرية والشرطية.

كما تقرر، إغلاق القاعات ومنع جميع الأنشطة العامة والمناسبات الاجتماعية الجماعية، وخاصة حفلات الأعراس والاحتفالات المختلفة، وبيوت العزاء، فيما يتعلق بالأنشطة المقاومة للضم والاستيطان، فيراعى فيها الالتزام بوسائل الوقاية والتباعد، مع التأكيد على إغلاق المناطق المصابة داخل المحافظة مع التشدد.

وجاء في قرار المحافظ حميد، فتح المحلات التجارية والمنشآت والبنوك والشركات، شريطة التقيد التام بإجراءات السلامة والوقاية المعلنة، وتفعيل لجان الرقابة والتفتيش، تحت طائلة المسؤولية.

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