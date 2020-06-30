شؤون فلسطينية

رؤساء مجالس المستوطنات يشنون هجوماً على نتنياهو

رؤساء مجالس المستوطنات يشنون هجوماً على نتنياهو
رؤساء مجالس المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
شن رؤساء مجالس المستوطنات، اليوم الثلاثاء، هجوماً شديداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل ساعات قليلة من موعد مقرر حدده الأخير، للإعلان، وتنفيذ ضم أراضٍ من الضفة الغربية. 

وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، أنه "قبل ساعات من الموعد المفترض لإعلان الضم، هناك هجوم شديد من قبل رؤساء مجالس المستوطنات على نتنياهو، مطالبينه بالوفاء بوعده بإعلان الضم".

ووفق الموقع، فقد أوضح رؤساء مجالس المستوطنات، أن ربط بيني غانتس بالضم، عذر ضعيف، لأنه بموجب اتفاق الائتلاف، يمكن لرئيس الوزراء، أن ينفذ الضم دون موافقة غانتس.

وقالوا: "الآن القرار بيد رئيس الوزراء، الذي يجب أن يتحمل المسؤولية، ويثبت روح القيادة، وينفذ وعوده التي وعد بها خلال الحملات الانتخابية".

وكان نتنياهو، أكد أن إسرائيل والولايات المتحدة، ستواصلان خلال الأيام المقبلة، مناقشة مسألة "فرض السيادة" على أراض في الضفة الغربية.

وبحث نتنياهو هذه المسألة مع الطاقم الأمريكي، الذي يزور إسرائيل حالياً، فيما من المقرر، أن تبدأ عملية فرض السيادة يوم غد الأربعاء، كما أعلن نتنياهو عن ذلك.

كما اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي في القدس بعد ظهر اليوم، مع طاقم السلام الأمريكي، برئاسة مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط آفي بركوفيتش، لبحث السيناريوهات المتوقعة، بصدد تطبيق خطة الضم.

وفي وقت سابق، ألمح نتنياهو إلى أن هناك مسائل، في إشارة محتملة إلى خطة السيادة، لا يمكنها الانتظار إلى حين زوال (كورونا)، منتقداً بذلك تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس.

أخبار ذات صلة

نقابة المحامين تُقرر شطب إجازة المحاماة عن القاضي خالد العرابي

نقابة المحامين تُقرر شطب إجازة المحاماة عن القاضي خالد العرابي

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

فتح تنفي تصريحاً منسوباً لحسين الشيخ بشأن رواتب الموظفين

فتح تنفي تصريحاً منسوباً لحسين الشيخ بشأن رواتب الموظفين

قرار إسرائيلي بإخلاء عائلة سمرين من عقارها ببلدة سلوان جنوب الأقصى

قرار إسرائيلي بإخلاء عائلة سمرين من عقارها ببلدة سلوان جنوب الأقصى

محافظ بيت لحم يُعلن استمرار إغلاق المحافظة لمواجهة تفشي (كورونا)

محافظ بيت لحم يُعلن استمرار إغلاق المحافظة لمواجهة تفشي (كورونا)

الهيئة العامة للبترول تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو

الهيئة العامة للبترول تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو

بالصور: قناصل أوروبيون يزورون قرية &#34;بردلا&#34; و&#34;سهل قاعون&#34; في الأغوار الشمالية

بالصور: قناصل أوروبيون يزورون قرية "بردلا" و"سهل قاعون" في الأغوار الشمالية

&#34;الصحة&#34;: وفاة سيدة بفيروس (كورونا) بالخليل وارتفاع عدد الوفيات لـ 10

"الصحة": وفاة سيدة بفيروس (كورونا) بالخليل وارتفاع عدد الوفيات لـ 10

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تُقرر شطب إجازة المحاماة عن القاضي خالد العرابي

نقابة المحامين تُقرر شطب إجازة المحاماة عن القاضي خالد العرابي

قرار إسرائيلي بإخلاء عائلة سمرين من عقارها ببلدة سلوان جنوب الأقصى

قرار إسرائيلي بإخلاء عائلة سمرين من عقارها ببلدة سلوان جنوب الأقصى

محافظ بيت لحم يُعلن استمرار إغلاق المحافظة لمواجهة تفشي (كورونا)

محافظ بيت لحم يُعلن استمرار إغلاق المحافظة لمواجهة تفشي (كورونا)

الهيئة العامة للبترول تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو

الهيئة العامة للبترول تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو

بالصور: قناصل أوروبيون يزورون قرية &#34;بردلا&#34; و&#34;سهل قاعون&#34; في الأغوار الشمالية

بالصور: قناصل أوروبيون يزورون قرية "بردلا" و"سهل قاعون" في الأغوار الشمالية

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

مجدلاني: نثمن الدور والجهد السياسي الذي تبذله سويسرا مع مختلف الأطراف الدولية

مجدلاني: نثمن الدور والجهد السياسي الذي تبذله سويسرا مع مختلف الأطراف الدولية

منوعات

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا &#34;واجعنا عليها&#34;

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا "واجعنا عليها"

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

عربي

مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)