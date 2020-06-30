رؤساء مجالس المستوطنات يشنون هجوماً على نتنياهو

رؤساء مجالس المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

شن رؤساء مجالس المستوطنات، اليوم الثلاثاء، هجوماً شديداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل ساعات قليلة من موعد مقرر حدده الأخير، للإعلان، وتنفيذ ضم أراضٍ من الضفة الغربية.



وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، أنه "قبل ساعات من الموعد المفترض لإعلان الضم، هناك هجوم شديد من قبل رؤساء مجالس المستوطنات على نتنياهو، مطالبينه بالوفاء بوعده بإعلان الضم".



ووفق الموقع، فقد أوضح رؤساء مجالس المستوطنات، أن ربط بيني غانتس بالضم، عذر ضعيف، لأنه بموجب اتفاق الائتلاف، يمكن لرئيس الوزراء، أن ينفذ الضم دون موافقة غانتس.



وقالوا: "الآن القرار بيد رئيس الوزراء، الذي يجب أن يتحمل المسؤولية، ويثبت روح القيادة، وينفذ وعوده التي وعد بها خلال الحملات الانتخابية".



وكان نتنياهو، أكد أن إسرائيل والولايات المتحدة، ستواصلان خلال الأيام المقبلة، مناقشة مسألة "فرض السيادة" على أراض في الضفة الغربية.



وبحث نتنياهو هذه المسألة مع الطاقم الأمريكي، الذي يزور إسرائيل حالياً، فيما من المقرر، أن تبدأ عملية فرض السيادة يوم غد الأربعاء، كما أعلن نتنياهو عن ذلك.



كما اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي في القدس بعد ظهر اليوم، مع طاقم السلام الأمريكي، برئاسة مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط آفي بركوفيتش، لبحث السيناريوهات المتوقعة، بصدد تطبيق خطة الضم.



وفي وقت سابق، ألمح نتنياهو إلى أن هناك مسائل، في إشارة محتملة إلى خطة السيادة، لا يمكنها الانتظار إلى حين زوال (كورونا)، منتقداً بذلك تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس.