الهيئة العامة للبترول تكشف عن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو





ووفق صورة توضيحية نشرتها الهيئة على صفحتها على (فيسبوك)، فإن سعر "بنزين 95" يبلغ 5.34 شيكل/ لتر، فيما وصل سعر "بنزين 98" 6.14 شيكل/ لتر.





أما سعر السولار فقد بلغ 4.89 شيكل/لتر، فيما بلغ سعر الغاز اسطوانة 12 كيلو غرام، 57 شيكلاً.









رام الله - دنيا الوطنكشفت الهيئة العامة للبترول، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسعار المحروقات والغاز، لشهر تموز/ يوليو من العام 2020.