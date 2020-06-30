بالصور: قناصل أوروبيون يزورون قرية "بردلا" و"سهل قاعون" في الأغوار الشمالية















































يأتي ذلك للاطلاع على الانتهاكات بحق المزارعين، والذين يعانون من هجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين، في محاولة لاقتلاعهم من أرضهم تمهيدًا لضم الأغوار.وكان في استقبال الوفد الضيف، محافظ طوباس والأغوار الشمالية اللواء ركن يونس العاصي، وأمين سر حركة فتح، محمود صوافظة وقائد منطقة طوباس العميد محمد أبو الهيفا، بالإضافة إلى مسؤول ملف الأغوار، معتز بشارات، ورئيس وحدة الإعلام، أحمد محاسنة ورئيس مجلس قروي بردلا، زايد صوافطة.