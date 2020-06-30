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شؤون فلسطينية

أبو هولي: اجتماعات استشارية (أونروا) تبدأ الأربعاء والأزمة المالية على جدول أعمالها

أبو هولي: اجتماعات استشارية (أونروا) تبدأ الأربعاء والأزمة المالية على جدول أعمالها
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (أونروا) في الأردن، غداً الأربعاء، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ (أونروا) والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية، على وحدة الربط (فيديو كونفرنس). 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي: إن اجتماعات اللجنة الاستشارية، ستبدأ أعمالها صباح غد الأربعاء، 1 تموز/ يوليو 2020، وتستمر لمدة يومين؛ لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل (أونروا)، والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها بظل فيروس (كورونا) واستراتيجيتها لجمع التبرعات، وبرنامج إصلاحاتها الى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ مبادرات الإدارة والحوكمة، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة الصادرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للعام 2019 ومدى استجابة وكالة الغوث إليها. 

ولفت إلى أن اللجنة الاستشارية، ستبحث الأزمة المالية لـ (أونروا) وخطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها، والذي يزيد عن مليار دولار، إلى جانب التركيز على التقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية في 2020 والجهود المستمرة لوضع (أونروا) على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ. 
 
وأكد أبو هولي، الذي يترأس وفد دولة فلسطين في اجتماعات اللجنة الاستشارية، أن الوفد الفلسطيني، والدول المضيفة للاجئين تعد خطة للتحرك المشترك؛ لحشد الدعم المالي لـ (أونروا). 

وشدد على أن الوفد الفلسطيني، سيؤكد على ضرورة التحرك لحشد الموارد المالية وتأمين الموازنات اللازمة لعمل البرامج الاعتيادية والطارئة، بما في ذلك مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، خاصة مع ظهور حالات في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مصابة بهذا الفيروس، الذي سيشكل كارثة في حال عدم توفر الأموال اللازمة لـ (أونروا) لتمكينها من محاصرته وعدم تفشيه داخل المخيمات.  

يشار إلى أن وفد دولة فلسطين، سيضم مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، أحمد حنون، ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة، رامي المدهون، ومدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن، أحمد إسماعيل.

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