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شؤون فلسطينية

"الصحة": وفاة سيدة بفيروس (كورونا) بالخليل وارتفاع عدد الوفيات لـ 10

"الصحة": وفاة سيدة بفيروس (كورونا) بالخليل وارتفاع عدد الوفيات لـ 10
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة سيدة ستينية بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل.

وقالت: إن الحالة هي والدة المواطن الأربعيني، الذي أُعلن عن وفاته، اليوم بالفيروس، ما يرفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 10 وفيات.

وكانت الطواقم الطبية والإدارية في المركز الوطني، أقامت صلاة الجنازة على الرجل الأربعيني، الذي توفي اليوم، بفيروس (كورونا) المستجد، ونقلته لمسقط رأسه في مدينة الخليل.




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