وزارة الخارجية تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن المغادرين إلى أمريكا وألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن إصدار جميع الموافقات اللازمة من الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، بشأن سفر المواطنين العالقين في الضفة الغربية والقدس، الذين سجلوا في وزارة الخارجية والمغتربين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم إلى كل من: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وتقدمت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بالشكر والتقدير الى الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجميع الوزرات والأجهزة والهيئات والسلطات المختصة في المملكة، وسفير المملكة لدى دولة فلسطين.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن إصدار جميع الموافقات اللازمة من الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، بشأن سفر المواطنين العالقين في الضفة الغربية والقدس، الذين سجلوا في وزارة الخارجية والمغتربين إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم إلى كل من: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وتقدمت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بالشكر والتقدير الى الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجميع الوزرات والأجهزة والهيئات والسلطات المختصة في المملكة، وسفير المملكة لدى دولة فلسطين.
وأكدت أن هذا الإنجاز، هو نتاج تعاون وجهد فلسطيني أردني مشترك، تابعته وزارة الخارجية والمغتربين، وجهاز المخابرات العامة، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وقالت: على جميع الذين سجلوا لدى الوزارة؛ لتسهيل سفرهم إلى كل من أمريكا وألمانيا القيام بما يلي:
1. إجراء فحص خلو من (كورونا) في وزارة الصحة، صالح زمنياً لمدة ٢٤ ساعة قبل موعد السفر.
2. المباشرة بالحجز وبشكل فوري للمتجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على طائرة الملكية شيكاغو، والمتجهين إلى ألمانيا فرانكفورت.
3. على المسافرين إلى أمريكا، أن يتصلوا مع الوزارة على رقم (0599868572) من أجل ترتيب موعد لدفع 21 ديناراً أردنياً لكل مسافر أجرة النقل في الحافلة من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي، على أن يحضر كل منهم معه تذكرة الحجز.
4. على المسافرين إلى ألمانيا، أن يتصلوا مع الوزارة على رقم (0594057457) من أجل ترتيب موعد لدفع 21 ديناراً أردنياً لكل مسافر أجرة النقل في الحافلة من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي، على أن يحضر كل منهم معه تذكرة الحجز.
5. على المسافرين إلى أمريكا يوم 3/7 التواجد في الاستراحة في تمام الساعة 8 صباحاً، وأي تأخير يتحمل المسافر مسؤوليته، وعلى المسافرين إلى ألمانيا يوم 5/7 التواجد في الاستراحة في تمام الساعة 10 صباحاً.
وقالت: على جميع الذين سجلوا لدى الوزارة؛ لتسهيل سفرهم إلى كل من أمريكا وألمانيا القيام بما يلي:
1. إجراء فحص خلو من (كورونا) في وزارة الصحة، صالح زمنياً لمدة ٢٤ ساعة قبل موعد السفر.
2. المباشرة بالحجز وبشكل فوري للمتجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على طائرة الملكية شيكاغو، والمتجهين إلى ألمانيا فرانكفورت.
3. على المسافرين إلى أمريكا، أن يتصلوا مع الوزارة على رقم (0599868572) من أجل ترتيب موعد لدفع 21 ديناراً أردنياً لكل مسافر أجرة النقل في الحافلة من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي، على أن يحضر كل منهم معه تذكرة الحجز.
4. على المسافرين إلى ألمانيا، أن يتصلوا مع الوزارة على رقم (0594057457) من أجل ترتيب موعد لدفع 21 ديناراً أردنياً لكل مسافر أجرة النقل في الحافلة من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي، على أن يحضر كل منهم معه تذكرة الحجز.
5. على المسافرين إلى أمريكا يوم 3/7 التواجد في الاستراحة في تمام الساعة 8 صباحاً، وأي تأخير يتحمل المسافر مسؤوليته، وعلى المسافرين إلى ألمانيا يوم 5/7 التواجد في الاستراحة في تمام الساعة 10 صباحاً.
التعليقات