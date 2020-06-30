وزارة الخارجية تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن المغادرين إلى أمريكا وألمانيا



1. إجراء فحص خلو من (كورونا) في وزارة الصحة، صالح زمنياً لمدة ٢٤ ساعة قبل موعد السفر.



2. المباشرة بالحجز وبشكل فوري للمتجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على طائرة الملكية شيكاغو، والمتجهين إلى ألمانيا فرانكفورت.



3. على المسافرين إلى أمريكا، أن يتصلوا مع الوزارة على رقم (0599868572) من أجل ترتيب موعد لدفع 21 ديناراً أردنياً لكل مسافر أجرة النقل في الحافلة من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي، على أن يحضر كل منهم معه تذكرة الحجز.



4. على المسافرين إلى ألمانيا، أن يتصلوا مع الوزارة على رقم (0594057457) من أجل ترتيب موعد لدفع 21 ديناراً أردنياً لكل مسافر أجرة النقل في الحافلة من الجسر إلى مطار الملكة علياء الدولي، على أن يحضر كل منهم معه تذكرة الحجز.



5. على المسافرين إلى أمريكا يوم 3/7 التواجد في الاستراحة في تمام الساعة 8 صباحاً، وأي تأخير يتحمل المسافر مسؤوليته، وعلى المسافرين إلى ألمانيا يوم 5/7 التواجد في الاستراحة في تمام الساعة 10 صباحاً.

وأكدت أن هذا الإنجاز، هو نتاج تعاون وجهد فلسطيني أردني مشترك، تابعته وزارة الخارجية والمغتربين، وجهاز المخابرات العامة، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.وقالت: على جميع الذين سجلوا لدى الوزارة؛ لتسهيل سفرهم إلى كل من أمريكا وألمانيا القيام بما يلي: