بالفيديو: شاهد خريطة جديدة لمقترح إسرائيلي بتعديل خطة (صفقة القرن)





وقالت القناة إنه إذا كان هناك ضوء أخضر لضم 30% من الضفة، هكذا تود إسرائيل أن تبدو الخريطة حسب التعديل (المناطق باللونين الأحمر والبرتقالي أراضي فلسطينية، بينما بالأخضر والشفاف هي مناطق ستدخل تحت السيادة الإسرائيلية).





ووفق هذه الخريطة، فقد منحت إسرائيل "تعويضاً" للفلسطينيين (المناطق باللون البرتقالي) وهي الأراضي التي استعدت للتخلي عن السيادة فيها.





وأكدت القناة أن الفرق الرئيسي بين هذه الخريطة والخريطة الأمريكية الأصلية، هو أن الجيوب والمستوطنات المعزولة لم تعد "بالون مربوط في خيط" (أي معزولة عن الكتل الاستيطانية) بل أصبحت قطاعات أوسع بكثير تشمل أيضا حوالي 20 بؤرة استيطانية ونقاط استيطانية لم تظهر في الخريطة الأولية.







وكانت الإدارة الأمريكية قد نشرت خريطة أوضحت فيها، كيف ستبدو حدود فلسطين وإسرائيل بناءً على خطة السلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).













خريطة خطة ترامب للسلام المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) التي نشرتها الإدارة الأمريكية أواخر العام الماضي:









رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، باقتراح إسرائيلي بتعديل خريطة خطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب قبل عدة أشهر.