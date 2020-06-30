شؤون فلسطينية

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رحب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بالقرار غير المسبوق للبرلمان الهولندي والذي اعتبر مشروع الضم الإسرائيلي انتهاك جسيم للقانون الدولي وطالب الحكومة الهولندية بتحديد العقوبات التي يجب فرضها على إسرائيل من قبل هولندا وكذلك الإتحاد الأوروبي في حال إقدامها على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وعبر البرغوثي عن الشكر للأحزاب الهولندية التي صوتت لصالح القرار بما في ذلك الحزب الإشتراكي الذي قدم مشروع القرار بالتعاون مع حزب الخضر وحزب العمل و الذي تم تمريره بتأييد إضافي من الحزب الاشتراكي الليبرالي د-66  وكذلك وحزب البيئة والمستقلين وخاصة الحزب الديمقراطي المسيحي الذي فاجئ الكثيرين بتصويته لصالح القرار الذي نال تأييد أغلبية واضحة من 87 نائبا من أصل 150. 

وأشاد البرغوثي بالدور الفعال لممثلية فلسطين في هولندا ولجان التضامن الهولندية، و خاصة رئيس الوزراء الهولندي السابق فان أخت. و اعتبر أن إسرائيل تلقت ضربة قاصمة في أحد أكثر البلدان تأييدا لها.

و قال البرغوثي إنه يتوقع اختراقات واسعة في البلدان التي كانت مؤيدة بلا تحفظ لإسرائيل واكتشفت اليوم الطابع العدواني العنصري لسياساتها، مؤكدا أن فرض العقوبات هو السلاح الفعال دوليا لردع حكومة نتنياهو إلى جانب المقاومة الشعبية الفلسطينية على الأرض.

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شؤون فلسطينية

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