دولي

شاهد: مقتل 13 شخصاً في انفجار كبير بمركز طبي شمال إيران

شاهد: مقتل 13 شخصاً في انفجار كبير بمركز طبي شمال إيران
رام الله - دنيا الوطن
لقي 13 شخصاً مصرعهم، وأصيب ستة آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في انفجار بمنشأة طبية شمال العاصمة طهران.

وصرح حامد رضا جودرزي، نائب حاكم طهران للتلفزيون الرسمي، بأن الانفجار سببه تسرب للغاز.

وأظهر تسجيل فيديو بثته الوكالة على الإنترنت دخانا كثيفا يتصاعد في السماء بعد حلول المساء.


 


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