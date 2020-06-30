مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)





وقال المستشفى على موقعه على (فيسبوك): إن طاقم مستشفى كاريتاس للأطفال، شخص أمس الاثنين 29/6/2020 حالة لطفل حديث الولادة يحمل فيروس (كوفيد-19) قدم للعلاج في المستشفى حيث تم حجر الطفل المصاب بقسم خاص به وتوفير العلاج اللازم حسب الإجراءات المتبعة.





وتقوم الطواقم الطبية بمسح فيروس (كوفيد-19) لجميع الحالات التي تكون بحاجة إلى المبيت في المستشفى وأية حالة يشتبه بها في العيادات الخارجية اتباعاً لبروتوكولات مكافحة انتشار العدوى المعتمدة.



وحرصاً على سلامة المرضى والموظفين، يلتزم المستشفى بإجراءات مكافحة انتشار العدوى كحجر الطفل المصاب بقسم خاص، وتخصيص طاقم طبي لعلاجه، حيث أن هذا الطاقم لا يخالط بقية المرضى.





كما أن ارتداء المرضى والأهل وطاقم المستشفى اللبس الوقائي هو إجباري، مما يضمن استمرار الخدمات الطبية واستقبال المرضى بشكل آمن بغض النظر عن تواجد أية إصابات بأمراض معدية وبالأخص فيروس (كوفيد-19).



وأعلمت إدارة مستشفى كاريتاس للأطفال وزارة الصحة بخصوص الحالة حسب توصيات الوزارة حتى يتم أخذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.



ومن الجدير بالذكر أن فريق مكافحة العدوى في مستشفى كاريتاس للأطفال كان قد وضع خطة خاصة لمواجهة فيروس (كوفيد-19) في شهر كانون الثاني/يناير 2020 تتضمن إجراءات عزل كاملة لمحاصرة الفيروس. عليه، كان طاقم المستشفى التشخيصي والطبي في كامل جاهزيته منذ انتشار الوباء في المنطقة في شهر آذار/مارس المنصرم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشفى كاريتاس للأطفال في بيت لحم، تسجيل إصابة طفل حديث الولادة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد -19).