شؤون فلسطينية

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشفى كاريتاس للأطفال في بيت لحم، تسجيل إصابة طفل حديث الولادة، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد -19).

وقال المستشفى على موقعه على (فيسبوك): إن طاقم مستشفى كاريتاس للأطفال، شخص أمس الاثنين 29/6/2020 حالة لطفل حديث الولادة يحمل فيروس (كوفيد-19) قدم للعلاج في المستشفى حيث تم حجر الطفل المصاب بقسم خاص به وتوفير العلاج اللازم حسب الإجراءات المتبعة. 

وتقوم الطواقم الطبية بمسح فيروس (كوفيد-19) لجميع الحالات التي تكون بحاجة إلى المبيت في المستشفى وأية حالة يشتبه بها في العيادات الخارجية اتباعاً لبروتوكولات مكافحة انتشار العدوى المعتمدة.

وحرصاً على سلامة المرضى والموظفين، يلتزم المستشفى بإجراءات مكافحة انتشار العدوى كحجر الطفل المصاب بقسم خاص، وتخصيص طاقم طبي لعلاجه، حيث أن هذا الطاقم لا يخالط بقية المرضى. 

كما أن ارتداء المرضى والأهل وطاقم المستشفى اللبس الوقائي هو إجباري، مما يضمن استمرار الخدمات الطبية واستقبال المرضى بشكل آمن بغض النظر عن تواجد أية إصابات بأمراض معدية وبالأخص فيروس (كوفيد-19).

وأعلمت إدارة مستشفى كاريتاس للأطفال وزارة الصحة بخصوص الحالة حسب توصيات الوزارة حتى يتم أخذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.

ومن الجدير بالذكر أن فريق مكافحة العدوى في مستشفى كاريتاس للأطفال كان قد وضع خطة خاصة لمواجهة فيروس (كوفيد-19) في شهر كانون الثاني/يناير 2020 تتضمن إجراءات عزل كاملة لمحاصرة الفيروس. عليه، كان طاقم المستشفى التشخيصي والطبي في كامل جاهزيته منذ انتشار الوباء في المنطقة في شهر آذار/مارس المنصرم.

أخبار ذات صلة

وزارة الخارجية تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن المغادرين إلى أمريكا وألمانيا

وزارة الخارجية تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن المغادرين إلى أمريكا وألمانيا

بالفيديو: شاهد خريطة جديدة لمقترح إسرائيلي بتعديل خطة (صفقة القرن)

بالفيديو: شاهد خريطة جديدة لمقترح إسرائيلي بتعديل خطة (صفقة القرن)

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

قيادي بالمنظمة: محاولات أمريكية متواصلة لفتح قنوات اتصال مع القيادة الفلسطينية

قيادي بالمنظمة: محاولات أمريكية متواصلة لفتح قنوات اتصال مع القيادة الفلسطينية

فلسطين تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

عريقات: الخلافات بين أمريكا وإسرائيل وغانتس ونتنياهو تكتيكات تهدف لشرعنة الضم وخلط الأوراق

عريقات: الخلافات بين أمريكا وإسرائيل وغانتس ونتنياهو تكتيكات تهدف لشرعنة الضم وخلط الأوراق

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

الفتياني: خطة الضم مرفوضة بشكل كلي والاتصالات مع حكومة الاحتلال مقطوعة

الفتياني: خطة الضم مرفوضة بشكل كلي والاتصالات مع حكومة الاحتلال مقطوعة

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي منطقة &#34;جبل الجمجمة&#34; بالخليل

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي منطقة "جبل الجمجمة" بالخليل

شاهد: العثور على بقايا صاروخ أُطلق على &#34;غلاف غزة&#34; الجمعة الماضية

شاهد: العثور على بقايا صاروخ أُطلق على "غلاف غزة" الجمعة الماضية

سفير فلسطين بفنلندا يطالب وزير الخارجية الفنلندي بالاعتراف بفلسطين

سفير فلسطين بفنلندا يطالب وزير الخارجية الفنلندي بالاعتراف بفلسطين

منوعات

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا &#34;واجعنا عليها&#34;

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا "واجعنا عليها"

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

عربي

السعودية تسجل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الكشف عن تفاصيل عمل صحفية إسرائيلية سابقة تجنيد إسرائيليين لصالح (حزب الله)

الكشف عن تفاصيل عمل صحفية إسرائيلية سابقة تجنيد إسرائيليين لصالح (حزب الله)