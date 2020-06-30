الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

أعلن الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، أن جميع الإصابات الجديدة، لأردنيين قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 1132.





وكانت السلطات الأردنية سجلت أمس سبع إصابات، ما يمثل انخفاضاً في عدد الإصابات اليومية، بالفيروس الفتاك.



وقال جابر خلال مؤتمر صحفي، إن "الأربع حالات لقادمين من الخارج في فنادق الحجر الصحي في العاصمة، منهم 3 أردنيين قادمين من السعودية، وأردني قادم من باكستان".



وفي المقابل، سجلت 15 حالة شفاء من الفيروس، وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي التراكمي إلى 882.



رام الله - دنيا الوطن