فلسطين تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا)





جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة بأنها سجلت 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بينها 29 في مدينة القدس، و35 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة طوباس.





وبذلك يرتفع عدد إصابات الفيروس في فلسطين، منذ صباح اليوم إلى 322، ما يمثل أعلى حصيلة يومية بعدد الإصابات بالفيروس.



وقالت الوزارة في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): إن 12 حالة مصابة في العناية المكثفة، بينها حالتان موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.



وأضافت: أن العدد الإجمالي للإصابات، 2765، بينما عدد الحالات النشطة2131، وعدد حالات التعافي: 625، فيما يبلغ عدد حالات الوفاة 9.



رام الله - دنيا الوطنسجلت فلسطين اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).