أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، عيسى أبو شرار إن محاكم الجنوب تعمل وفق الحالة الصحية وما تقرره وزارة الصحة، مشيراً إلى أنها شبه مشلولة وتعمل بالحد الأدنى أي تنظر بالقضايا المستعجلة "كــ التوقيف وإخلاء السبيل".





وبشأن القضايا العالقة في محاكم جنوب الضفة، أوضح أبو شرار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأنه سيتم البت بمواعيد الجلسات وتحديدها ريثما يعود العمل بشكل طبيعي في تلك المحاكم.





وفيما يتعلق ببقية المحاكم في محافظات الوسط والشمال، أكد أبو شرار انتظام العمل فيها لكن مع تأثرها الكبير بالحالة الوبائية وانعدام الرواتب والذي شل الجهاز الإداري للمحاكم وأدخلها في عملية تباطؤ ستؤثر على أدائها.

رام الله - دنيا الوطن