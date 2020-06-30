عريقات: الخلافات بين أمريكا وإسرائيل وغانتس ونتنياهو تكتيكات تهدف لشرعنة الضم وخلط الأوراق

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن الخلافات بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب وبين غانتس ونتنياهو، ليست سوى تكتيكات تهدف إلى شرعنة تنفيذ خطة الضم، وإرباك الرأي العام، وخلط الأوراق.



وشدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الثلاثاء، على أن ضم شبر واحد من أراضي دولة فلسطين، كضم 100% منها، مؤكداً رفض القيادة لكل ذلك باعتباره كسراً لقواعد الاتقاقات مع إسرائيل وللقانون الدولي ولقرارات اللشرعية الدولية.



وطالب عريقات حكومة الاحتلال بإلغاء عملية الضم ورفضه جملة وتفصيلا والالتزام بالاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية، وأن ما عدا ذلك يقع تحت مسمى التكتيكات المرفوضة.



وأضاف عريقات: أنه في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ خطة الضم فيجب الذهاب للعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية المجتمع الدولي على أساس القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بما يضمن انهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال واقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.



وأشاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بتوجه خمسة أعضاء من مجلس الكونكرس الأمريكي لخصم ما يصرف على المستوطنات من المساعدات الأميركية لإسرائيل، واصفا ذلك بالمسألة غير المسبوقة في تاريخ العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية وأن البدء بجمع التواقيع بهذا الخصوص يعتبرا تغييراً هائلا ورسالة كبيرة جدا يجب البناء عليه.



وأكد عريقات على موقف البرلمان البلجيكي بشأن اتخاذه قراراً غير مسبوق حيث لم يصوت ضده أحد والرامي لفرض عقوبات على اسرائيل في حال نفذت قرار الضم، معربا عن أمله بتبني الاتحاد الاوروبي وكافة دول العالم على الفور لموقف البرلمان البلجيكي ليصار الى استعداد دولي لتحذير اسرائيل بشأن اعادة النظر بعلاقاتها مع دولة الاحتلال.



وقال عريقات إن دولة فلسطين تسعى لعقد اجتماع للجمعية العامة تحت عنوان "ائتلاف دولي ضد الضم" وتبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك في القريب العاجل لتهديد اسرائيل بفرض عقوبات عليها في حال نفذت قرارها بالضم.