شؤون فلسطينية

الفتياني: خطة الضم مرفوضة بشكل كلي والاتصالات مع حكومة الاحتلال مقطوعة

الفتياني: خطة الضم مرفوضة بشكل كلي والاتصالات مع حكومة الاحتلال مقطوعة
أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني إن المهرجان الوطني الرابع المزمع تنظميه في رام الله، إضافة إلى المهرجانات الثلاثة التي أقيمت في الأغوار، تهدف إلى التأكيد على رفض شعبنا خطة حكومة الاحتلال للضم .

وشدد في تصريحات لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على استمرار التحرك الشعبي حتى إلغاء خطة الضم وأن شعبنا لن يتوقف حتىى إخرج تلك الخطة من التداول.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بالتناوب بيني غانتس، الذي قال فيها إن الأول من الشهر المقبل ليس مقدساً للضم؛ شدد الفتياني على رفض هذه الخطة كلياً سواءً نُفذت اليوم أو تم تأجيلها.

وأشار إلى أن تلك التصريحات ليست سوى "ترهات اعلامية" تحاول امتصاص غضب العالم ونقمته ومحاولة للحد من النشاط الدولي الرافض لهذه الخطة.

وأضاف الفتياني: أن ائتلافا دولياً كبيراً مكوناً من 192 دولة يقف في وجه خطة بينما تقف أمريكا وإسرائيل بعزلة نتيجة الحراك الفلسطيني.

وحول الحملة الإعلامية الإسرائيلية التي تبث إشاعات آخرها تحدثت عن تنسيق مع قيادات فلسطينية، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، على أن شعبنا عليه أن يتيقن بشكل قاطع لا يقبل التأويل أو النقاس، أنه لم يجرِ أي اتصال واحد بين القيادة السياسية والأمنية وإسرائيل منذ الـ19 من شهر أيار/مايو الماضي.

أخبار ذات صلة

وزارة الخارجية تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن المغادرين إلى أمريكا وألمانيا

وزارة الخارجية تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن المغادرين إلى أمريكا وألمانيا

بالفيديو: شاهد خريطة جديدة لمقترح إسرائيلي بتعديل خطة (صفقة القرن)

بالفيديو: شاهد خريطة جديدة لمقترح إسرائيلي بتعديل خطة (صفقة القرن)

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

قيادي بالمنظمة: محاولات أمريكية متواصلة لفتح قنوات اتصال مع القيادة الفلسطينية

قيادي بالمنظمة: محاولات أمريكية متواصلة لفتح قنوات اتصال مع القيادة الفلسطينية

فلسطين تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

البرغوثي يرحب بقرار البرلمان الهولندي بإدانة الضم والطلب بتحديد العقوبات على إسرائيل

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

مستشفى كاريتاس للأطفال ببيت لحم يسجل إصابة طفل حديث الولادة بفيروس (كورونا)

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

أبو شرار: العمل في محاكم الجنوب شبه مشلول وبالحد الأدنى

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

اللجنة الوطنية للتربية: (يونسكو) تراقب عن كثب انتهاكات الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

الفتياني: خطة الضم مرفوضة بشكل كلي والاتصالات مع حكومة الاحتلال مقطوعة

الفتياني: خطة الضم مرفوضة بشكل كلي والاتصالات مع حكومة الاحتلال مقطوعة

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي منطقة &#34;جبل الجمجمة&#34; بالخليل

مستوطنون يحاولون الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي منطقة "جبل الجمجمة" بالخليل

شاهد: العثور على بقايا صاروخ أُطلق على &#34;غلاف غزة&#34; الجمعة الماضية

شاهد: العثور على بقايا صاروخ أُطلق على "غلاف غزة" الجمعة الماضية

سفير فلسطين بفنلندا يطالب وزير الخارجية الفنلندي بالاعتراف بفلسطين

سفير فلسطين بفنلندا يطالب وزير الخارجية الفنلندي بالاعتراف بفلسطين

منوعات

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

طليق أصالة يثير الجدل بحديثه عنها باكياً: لا أنساها

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

بعد تصريحاته بعدم ملامسة الفنانات.. أول رد من نقيب الممثلين على يوسف الشريف

مي كساب تتخلص من شعر زوجها &#34;أوكا&#34;

مي كساب تتخلص من شعر زوجها "أوكا"

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

(كورونا) يطال فناناً عراقياً شهيراً

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

سلمان خان يهين النجمة كاترينا كايف على الملأ

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا &#34;واجعنا عليها&#34;

الصحة المصرية: حالة رجاء الجداوي الصحية حرجة وقلبنا "واجعنا عليها"

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها ست مرات؟

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

قبل زواجها من محمود الجندي.. عبلة كامل تزوجت هذا الفنان وأنجبت منه توأم

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

فيديو جديد يثير الجدل حول علاقة دنيا بطمة ومحمد الترك

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

بعد فسخ خطبته.. ماهي مواصفات فتاة أحلام حسن شاكوش؟

عربي

السعودية تسجل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

الأردن يسجل انخفاضاً لافتاً في عدد إصابات (كورونا) اليومية

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الكشف عن تفاصيل عمل صحفية إسرائيلية سابقة تجنيد إسرائيليين لصالح (حزب الله)

الكشف عن تفاصيل عمل صحفية إسرائيلية سابقة تجنيد إسرائيليين لصالح (حزب الله)